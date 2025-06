Promozione, al Castelfranco Passini prenderà il posto del dimissionario Trebbi

Adesso è ufficiale: Claudio Trebbi non fa più parte della Virtus Castelfranco. 'Tutta la Virtus Castelfranco saluta e ringrazia Claudio Trebbi, per tanti anni responsabile del settore giovanile del club, esperto conoscitore di calcio e anima organizzativa che ha sostenuto la cantera biancogialla, nonché grande sostenitore dei nostri colori. A Claudio, che lascia i suoi incarichi di vicepresidente e responsabile del settore giovanile all’interno della Virtus Castelfranco, vanno i nostri migliori auguri per il proprio futuro, sportivo e non. In bocca al lupo per tutto'.

Diciamo che la partenza di Trebbi, da oltre 30 anni alla Virtus, è pesante: sì, aveva un ruolo marginale a livello di prima squadra, ma in questi anni aveva costruito, assieme a Paolo Chezzi, un ottimo settore giovanile. Trebbi non ha voluto commentare, almeno per il momento, le sue dimissioni, ma lo sanno anche i sassi che non era più in sintonia col presidente Di Cosmo, tant'è che ha fatto di tutto

per fare entrare il gruppo di Mauro Melotti, che alla fine ha preferito andare al Formigine. Al suo posto sarà promosso Michele Passini, che aveva il ruolo di responsabile eventi, ma non sarà la stessa cosa.

Matteo Pierotti