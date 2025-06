Promozione, clamoroso: Claudio Trebbi lascia il Castelfranco

Claudio Trebbi dopo 30 anni lascia la Virtus Castelfranco. Lo storico dirigente della Virtus, attualmente vicepresidente e responsabile del settore giovanile, ruolo che ha ricoperto per tanti anni, si è dimesso. In totale disaccordo col presidente Diego Di Cosmo, che gli aveva imposto di seguire solo il settore giovanile e l'agonistica, Trebbi ha deciso di dimettersi proprio oggi (le dimissioni saranno però ufficiali domani quando manderà la pec alla Virtus, ci ha detto oggi Trebbi). Ricordiamo che Trebbi, fino a poche settimane fa, aveva cercato di far subentrare a Castelfranco il gruppo di Mauro Melotti, poi andato al Formigine. Ora, con la sua partenza, diversi allenatori del settore giovanile della Virtus se ne andranno (alcuni a Nonantola), ma anche parecchi ragazzi. Insomma, un problema mica da poco per il Castelfranco dove il ds Ganassi è già attivo per trovare un sostituto.

Matteo Pierotti