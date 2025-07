Promozione, ecco i nuovi 14 volti nuovi del Castelfranco: si prevede un'altra stagione di sofferenza

Si prevede un altro anno di sofferenza per la Virtus Castelfranco. No, probabilmente non sarà una stagione sciagurata come l'ultima in Eccellenza (ultimo posto a zero punti), ma quasi. Già perché se andiamo ad analizzare la lista dei giocatori arrivati comunicata dalla società solo al Carlino Modena (il motivo di questa scelta, diciamo così, strana, non si sa), salta subito all'occhio che si stratta di giocatori semisconosciuti o comunque che arrivano da categorie inferiori, addirittura dalla Terza.

Ecco i nuovi arrivi (mancano solo due pedine): Angoh Enoch (a ’97) dal Nonantola, Michele Scardovelli (p '04) dal Gonzaga, Tommaso Testa (d '04) dal Novellara, Ali Benkhouail (d ’98) dall’Atletico Spm, Matteo Cordella (d '04) dal Vialarga, Goofred Abaidoo (d '03) ex Solignano, Cesare Aracri (d '05) dal Colorno, Alessandro Palmieri (c '01) dal San Damaso, Flavio Izzo (c '03) dal Baracca Beach, Juan David Bartolini (c ’90) ex Atletico Spm e Vadese, Mouad Razougui (c ’98) che è rientrato in Italia dall’estero, Ndiaye Mamadou (a '02) dal San Damaso, Ilias El Ouahhabi (a '05) dal Funo, Riccardo Calamosca (a ’93) dal Vialarga.

La Virtus Castelfranco il 15 luglio si presenterà presso il Barone Rosso di Sant’Agata in vista del raduno dell’11 agosto per cominciare la nuova avventura in Promozione. Confermato mister Maurizio Napolitano e il suo staff composto dal vice Alessandro Filomeno, il preparatore Claudio Lasagni e quello dei portieri Mario Ricciardi, con Ciro Caiazzo.

Matteo Pierotti