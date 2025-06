Promozione, obiettivo salvezza per la Virtus Castelfranco

Dopo la rovinosa retrocessione dall'Eccellenza (zero punti...), la Virtus Castelfranco si prepara, 28 anni dopo, ad affrontare la Promozione. 'Siamo stati in silenzio per due mesi – ricorda il direttore generale Fabrizio Ganassi – e ci siamo rimboccati le maniche, ora siamo pronti per ripartire. Dopo tanti anni affronteremo la Promozione con l’obiettivo di salvarci: ma abbiamo un programma triennale per crescere ed essere eventualmente pronti a fare un salto di qualità, sia con la prima squadra che con il settore giovanile'.

Dopo la partenza del vicepresidente Claudio Trebbi, arriva Pietro Sedda, per tante stagioni sul campo in biancogiallo, ora col ruolo di direttore tecnico. 'Pietro è un conoscitore di calcio – prosegue Ganassi – e coordinerà tutta la parte agonistica, dalla Juniores fino ai 2012. E’ la figura che mancava, prenderà il posto di Claudio Trebbi, che ha seguito il nostro settore giovanile per 30 anni: colgo l’occasione per dirgli grazie, da lui si è imparato tanto ma come tutte le cose c’è un inizio e una fine'.

Il responsabile del settore giovanile è invece Michele Passini, il responsabile marketing Giuseppe Errico e il team manager Maurizio Tondelli. 'Per la prima squadra siamo già a ottimo punto – conclude Ganassi – stiamo allestendo una rosa frizzante, per ora con 11 volti nuovi e 8 conferme di ragazzi dal 2005 al 2007, ma vogliamo arrivare a 24 elementi da consegnare a mister Napolitano che sono certo farà un ottimo lavoro. Stessa cosa per la Juniores Elite, dove torna Andrea Lazzari da Nonantola, per la quale abbiamo già 20 giocatori'.

Matteo Pierotti