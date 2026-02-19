Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schiaffo all'arbitro di Modena: 4 anni di squalifica per il giocatore della Cerredolese

'Colpiva il direttore di gara con un violento schiaffo al volto, in particolare nella zona occipitale, provocandogli forte dolore e stordimento'

2 minuti di lettura

Il giocatore che ha colpito con uno schiaffo l'arbitro modenese Francesco Gammuto durante la partita di seconda categoria Real Dragone-Cerredolese, non potrà calcare i campi da gioco per quattro anni.

'Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, osserva quanto segue: al minuto 29 del secondo tempo della gara Real Dragone-Cerredolese (Seconda categoria girone F ndr) il direttore di gara (Francesco Gammuto ndr), in occasione della assegnazione di un calcio di rigore in favore della società ospitante, veniva avvicinato da un giocatore della società Cerredolese che proferiva nei suoi confronti espressioni ingiuriose; – successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, lo stesso giocatore colpiva il direttore di gara con un violento schiaffo al volto, in particolare nella zona occipitale, provocandogli forte dolore e stordimento - si legge nella nota -. A seguito di tale episodio, il direttore di gara sospendeva definitivamente la partita non reputando esservi le condizioni per la prosecuzione, stante lo stato di malessere accusato dallo stesso in seguito all’episodio di violenza subito. Le lesioni venivano refertate come da certificato di Pronto Soccorso con tre giorni di prognosi'.

'Per quanto attiene all’esito della gara, la fattispecie è riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 10 comma I CGS che prevede la responsabilità della società per fatti posti in essere dai suoi tesserati e che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara; PQM il Giudice Sportivo territoriale, delibera di infliggere alla società Cerredolese ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; delibera di infliggere alla società Cerredolese pari a 500 euro. Al giocare Pasquale Capuozzo della Cerredolese una squalifica fino al 19/2/2030'.

Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Turismo, grazie alla Camera di Commercio torna 'Modena ti regala una notte'

Seconda categoria, schiaffeggia arbitro: in arrivo una pesante squalifica per Capuozzo della Cerredolese

Modena, alla libreria Ubik il Giardino delle metamorfosi: Rita Costi dialoga con Eugenio Tangerini

Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa

Modena-Palermo: oltre 13.000 al Braglia

Modena di carattere, col Palermo pareggio giusto a reti inviolate

Prima, salta anche la panchina dello Junior Finale: esonerato Cestari

Eccellenza, il Formigine ora crede nella salvezza

Promozione: La Pieve non muore mai, anche col Castellarano arrivano punti dopo il 90'

Fanano, Flora Tabanelli ha vinto la medaglia di bronzo nella finale di freestyle Big Air

