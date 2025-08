Seconda categoria, è una Madonna di Sotto che punta ancora in alto

Presidente Cimino Emanuele, vicepresidente Cimino Alessandro, dg Bertolani Roberto, ds Ferrari Cristian, team manager Boschi Matteo, allenatore Fullin Alessandro (c), vice allenatore Ricchetti Enrico, prep. portieri Musumeci Alfredo.Portieri: Carretti Dario ('94), Botti Nicolas ('99), Razzoli Davide ('03, Roteglia). Difensori: Masi Luca ('94), Masi Alessio ('02), Koduah Alexander Tweneboah ('90, Cerredolese), Buono Alessandro ('07), Bahiri Anas ('96), Pelorosso Thomas ('00), Tazi Abedlrrahman ('93), Galantini Gabriel ('03).Centrocampisti: Hajby Youssef ('91), Lusoli Federico ('01, Carpineti ), Pecorino Giuseppe ('93), Di Silvio Diego ('96, Fellegara), Nobili Nicolò ('03), Poggioli Stefano ('03), Ramz Walid ('04), Zunarelli Nicolò ('96).Attaccanti: Toni Andrea ('83), Baglio Enthony ('94, San Francesco Smile ), Gazzotti Paolo ('01), Anang Caleb ('04, Junior Fiorano), Patrissi Alessandro ('00, San Francesco Smile).

