Serie A rugby - Giacobazzi: con il raduno a Collegarola, al via la stagione

I biancoverdeblù si sono ritrovati agli ordini di coach Gianluca Guareschi per iniziare la preparazione in vista del campionato nella categoria top

Ha ufficialmente preso il via la nuova stagione del Giacobazzi Modena, quella del ritorno in serie A. I biancoverdeblù si sono ritrovati ieri, 26 agosto, all’’impianto di Collegarola per il primo di giorno di preparazione, agli ordini dei coach Guareschi e Mannato e del preparatore atletico Bettini.
 

Prima dell’allenamento, il presidente del Modena rugby 1965 Enrico Freddi e il direttore sportivo Alessandro Mazzi hanno parlato all’intero gruppo Seniores, sottolineando obiettivi e ambizioni della società per il campionato che inizierà domenica 19 ottobre con la trasferta di Lecco.
 

“Abbiamo raggiunto un traguardo prestigioso, la serie A, e ci siamo guadagnati la possibilità di confrontarci con un rugby di livello più alto – spiega il direttore sportivo biancobverdeblù Alessandro Mazzi –. La dobbiamo vivere come un’0pportunità, dobbiamo goderci questa esperienza nella consapevolezza che ce la siamo conquistata con pieno merito. Si apre un nuovo capitolo ed è necessario prepararsi bene alle sfide che ci attendono. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso rispetto a quello che ha vinto la serie B, servirà tempo e grande impegno per adattarsi a un campionato più competitivo, ma siamo convinti di avere valori importanti”.
 

Per quanto riguarda la struttura tecnica, i confermati Gianluca Guareschi (head coach) e
Antonio Mannato (allenatore della mischia) saranno affiancati da quest’anno dagli ex capitani biancoverdeblù Luigi Faraone ed Enrico Michelini, che assumono l’incarico di assistenti, il primo con focus su avanti e prime linee, il secondo sui trequarti. Conferme anche per il preparatore atletico Gabriele Bettini, il fisioterapista Mattia Gianferrari e il video analyst Emanuele Tirelli. Cambio in panchina nella Cadetta, che sarà guidata dalla coppia formata da Raffaello Bolognesi e Nicola Fiorentino.
Già fissati due test match precampionato, entrambi in trasferta: sabato 27 settembre col Rugby Colorno e sabato 4 ottobre col Piacenza Rugby.
