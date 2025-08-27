Serie A rugby - Giacobazzi: con il raduno a Collegarola, al via la stagione

Prima dell’allenamento, il presidente del Modena rugby 1965 Enrico Freddi e il direttore sportivo Alessandro Mazzi hanno parlato all’intero gruppo Seniores, sottolineando obiettivi e ambizioni della società per il campionato che inizierà domenica 19 ottobre con la trasferta di Lecco.
“Abbiamo raggiunto un traguardo prestigioso, la serie A, e ci siamo guadagnati la possibilità di confrontarci con un rugby di livello più alto – spiega il direttore sportivo biancobverdeblù Alessandro Mazzi –. La dobbiamo vivere come un’0pportunità, dobbiamo goderci questa esperienza nella consapevolezza che ce la siamo conquistata con pieno merito. Si apre un nuovo capitolo ed è necessario prepararsi bene alle sfide che ci attendono. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso rispetto a quello che ha vinto la serie B, servirà tempo e grande impegno per adattarsi a un campionato più competitivo, ma siamo convinti di avere valori importanti”.
Per quanto riguarda la struttura tecnica, i confermati Gianluca Guareschi (head coach) e
Già fissati due test match precampionato, entrambi in trasferta: sabato 27 settembre col Rugby Colorno e sabato 4 ottobre col Piacenza Rugby.