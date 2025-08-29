Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie A: Sassuolo beffato sul finale, battuto anche dalla Cremonese

Seconda sconfitta e zero punti per i neroverdi. Non bastano i gol di Pinamonti e Berardi

La Cremonese raddoppia ed è a punteggio pieno e il Sassuolo ancora zero punti al termine della seconda gara di campionato.


La cronaca

La prima frazione di gioco è caratterizzata da grande ritmo, ma non riserva emozioni particolari fino agli ultimi dieci minuti. È allora che la Cremonese sblocca il risultato: al 37’, Terracciano finalizza l’assist di Vandeputte per l’1-0. Passano solo due minuti e arriva anche il raddoppio, firmato da Vázquez su suggerimento di Sanabria.Nella ripresa, al 63’, il Sassuolo riapre la gara con Pinamonti, che accorcia le distanze grazie a un passaggio di Volpato. Al 73’, è Berardi a trovare il gol del pareggio, riportando la situazione in equilibrio.All’84’, Okereke sembra riportare avanti la Cremonese, ma la sua rete viene annullata per un fallo di Floriani Mussolini su Candè. Il gol decisivo arriva nei minuti di recupero: De Luca trasforma un calcio di rigore e fissa il risultato sul 3-2 per la squadra di casa.

Il tabellino


Cremonese - Sassuolo 3-2Reti: 37’ Terracciano (C), 39’ Vazquez (C), 64’ Pinamonti (S), 73’ Berardi rig (S), 93’ De Luca rig (C).
Ammoniti: 7’ Sanabria (C), 43’ Doig (S), 72’ Grassi (S), 94’ Iannoni (S)
Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin (82’ Floriani), Collocolo, Bondo (67’
Grassi), Vandeputte (74’ Payero), Pezzella, Sanabria (82’ De Luca), Vazquez (74’ Okereke)
A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Sernicola, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino.
All: Davide NicolaSassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (46’ Candé), Vranckx (68’ Lipani), Matic (82’ Iannoni), Boloca (46’ Volpato), Berardi, Pinamonti, Laurienté (68’ Fadera).
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Ghion, Pieragnolo, Paz, Romagna, Moro, Pierini.
All.: Fabio GrossoArbitro:
Sig. Guida di Torre Annunziata.
Assistenti:
Sig. Barone di Roma 1.
Sig. Monaco di Termoli.
IV ufficiale:
Sig. Calzavara di Varese.
VAR-AVAR:
Sig. Gariglio di Pinerolo.
Sig. Sozza di Seregno
