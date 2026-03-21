Serie D, Cittadella, Biagini: 'Ora vogliamo regalarci il sogno playoff'

Quella di domani a Desenzano potrebbe essere un'occasione per la Cittadella per avvicinarsi ai playoff. Certo, si gioca sul campo della capolista ma i bresciani sono rimaneggiatissimi, soprattutto in attacco con le assenze pesantissime Brighenti (stagione finita da tempo dopo i suoi 12 gol), Gabbianelli e Baraye, ma mancherà anche Bakayoko, mentre rientra Gori da squalifica. Cittadella al completo tranne gli infortunati Marchetti e Panfilo, davanti ballottaggio fra Sala e Arrondini.

Alberto Biagini, ds dei modenesi, mette il mirino sul big match di Desenzano, dove domenica – in casa della capolista imbattuta da 10 giornate (8 vittorie e 2 pari) – la Cittadella comincia il suo rush finale: 7 giornate a caccia di quel 5° posto che ora dista solo 2 punti.

'Giocare in casa della capolista è già di per sé stimolante – spiega il ds – e ancora di più per noi che dopo aver archiviato con 2 mesi di anticipo la pratica salvezza siamo in corsa per regalarci un sogno. Ci proveremo fino alla fine e si deciderà tutto solo all’ultima giornata. Oltre a noi ci sono Palazzolo e Rovato che inseguono la Pro Sesto, ma se domenica il Sangiuliano dovesse battere proprio la Pro Sesto si aggiungerebbero anche loro.

Noi veniamo da 7 risultati utili e in ultimo da 3 pareggi che ci hanno permesso di accorciare sul 5° posto, tre gare tutte con rimpianti e questo, al netto di un po’ di rammarico, ci farà stare sereni, perché la squadra è viva e costruisce tanto. Con 45 punti a 7 gare dalla fine abbiamo già fatto meglio di tutta la stagione scorsa, quando chiudemmo a 47 ma coi 3 punti a tavolino della gara persa con lo Zenith. Ora abbiamo 2 mesi per colorare una stagione già positiva e fare un altro step di crescita. La quota playoff? Qualche settimana fa avrei detto 60 punti, ora penso che ne possano bastare anche 58'.

Intanto per la prossima gara contro il Sasso Marconi si tornerà a giocare a San Damaso.

Matteo Pierotti