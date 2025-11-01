Serie D: Cittadella, domani col Crema per il terzo successo di fila
Cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte, 16 punti all’attivo e quinto posto in classifica: questo il ruolino di marcia nel girone D di Serie D del Crema
Alla vigilia della partita parla in casa Cittadella il ds Alberto Biagini: 'Sfidiamo una squadra in forma, il Crema sta facendo veramente bene in questo avvio di stagione. Ma al di là del Crema, sono tutte da rispettare le squadre di questo girone, molto equilibrato.
Matteo Pierotti
