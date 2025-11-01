Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D: Cittadella, domani col Crema per il terzo successo di fila

Serie D: Cittadella, domani col Crema per il terzo successo di fila

Cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte, 16 punti all’attivo e quinto posto in classifica: questo il ruolino di marcia nel girone D di Serie D del Crema

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
In un girone estremamente equilibrato, l'unico dei 9 gironi della Serie D dove la capolista ha meno di 20 punti, la Cittadella domani alle 14.30 a San Damaso affronta la sorpresa di questo campionato, il Crema che ha un punto in più dei modenesi ed è a sole 3 lunghezze dalla vetta. Diciamo che le tre grandi favorite di questo girone, Pistoiese, Piacenza e Desenzano, sono partite davvero male e nessuna delle tre è in vetta alla classifica occupata dal Lentigione. Il Desenzano si sta riprendendo ultimamente ma l'inizio di stagione è stato da incubo, mentre Pistoiese e Piacenza non riescono mai dare continuità alla vittorie. Insomma, un campionato di “ciapanò”, con la Cittadella che ne potrebbe approfittare e insidiare le prime della classe, cosa che sta facendo da due domeniche.
Alla vigilia della partita parla in casa Cittadella il ds Alberto Biagini: 'Sfidiamo una squadra in forma, il Crema sta facendo veramente bene in questo avvio di stagione. Ma al di là del Crema, sono tutte da rispettare le squadre di questo girone, molto equilibrato.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Noi a livello di prestazioni abbiamo sempre fatto bene, sono fiducioso, dobbiamo dare continuità alle ultime due vittorie, soprattutto in casa'.Cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte, 16 punti all’attivo e quinto posto in classifica: questo il ruolino di marcia nel girone D di Serie D del Crema, la squadra rivelazione nelle prime nove giornate di campionato: 'Siamo al di sopra delle nostre più rosee aspettative – dichiara l’allenatore Michele Piccolo (foto da Paolozerbi.com) – e nel nostro percorso siamo riusciti ad inanellare alcuni risultati utili che ci hanno dato fiducia e ci hanno fatto mantenere un buon ritmo. Ma dobbiamo tenere i piedi per terra, sarà dura, ogni domenica c’è un risultato a sorpresa e non c’è niente di scontato, perché tutte le squadre hanno dei valori. Noi siamo un buon gruppo ma la rosa è ridotta e qualche infortunio ci potrebbe penalizzare'. Domani il Crema fa visita alla Cittadella Vis Modena nella decima giornata: 'La Cittadella è una squadra costruita per stare nei piani alti, la vedo subito ai margini della zona playoff. Sarà una gara impegnativa per noi, confidiamo nello spirito che finora ci ha fatto ottenere buoni risultati'. Il Crema non potrà disporre del centrocampista Cerasani e del difensore Abbà.
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Serie D, campionato incredibile: ora la Cittadella Vis Modena è a soli 4 punti dalla vetta

Cittadella Vis Modena piega anche Coriano e si rimette in carreggiata

Cittadella Vis Modena piega anche Coriano e si rimette in carreggiata

Serie D, trasferta piena di insidie per la Cittadella a Coriano

Serie D, trasferta piena di insidie per la Cittadella a Coriano

Serie D, Biagini (ds Cittadella): 'Ora dovremo affrontare le prossime gare con lo spirito di domenica'

Serie D, Biagini (ds Cittadella): 'Ora dovremo affrontare le prossime gare con lo spirito di domenica'

Il Cittadella Vis Modena ritorna alla vittoria: tre gol alla Trevigliese

Il Cittadella Vis Modena ritorna alla vittoria: tre gol alla Trevigliese

Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Cittadella Vis Modena, ancora una sconfitta: col Pro Sesto finisce 2 a 0

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Europei di Pallavolo: sorteggiate le squadra che saranno a Modena

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

E' morto Claudio Lombardi, ex direttore sportivo Ferrari e padre della Lancia Delta S4

E' morto Claudio Lombardi, ex direttore sportivo Ferrari e padre della Lancia Delta S4

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti

Il Volley Modena torna in Puglia alla ricerca di punti

La Cdr Mutina al fianco de 'Il Cesto di ciliegie'

La Cdr Mutina al fianco de 'Il Cesto di ciliegie'

Modena, tour de force per i Dilettanti: si gioca ogni mercoledì

Modena, tour de force per i Dilettanti: si gioca ogni mercoledì

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta

Il Medolla San Felice batte la Sanmichelese e l'agguanta in vetta