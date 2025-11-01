Serie D: Cittadella, domani col Crema per il terzo successo di fila

In un girone estremamente equilibrato, l'unico dei 9 gironi della Serie D dove la capolista ha meno di 20 punti, la Cittadella domani alle 14.30 a San Damaso affronta la sorpresa di questo campionato, il Crema che ha un punto in più dei modenesi ed è a sole 3 lunghezze dalla vetta. Diciamo che le tre grandi favorite di questo girone, Pistoiese, Piacenza e Desenzano, sono partite davvero male e nessuna delle tre è in vetta alla classifica occupata dal Lentigione. Il Desenzano si sta riprendendo ultimamente ma l'inizio di stagione è stato da incubo, mentre Pistoiese e Piacenza non riescono mai dare continuità alla vittorie. Insomma, un campionato di “ciapanò”, con la Cittadella che ne potrebbe approfittare e insidiare le prime della classe, cosa che sta facendo da due domeniche.Alla vigilia della partita parla in casa Cittadella il ds Alberto Biagini: 'Sfidiamo una squadra in forma, il Crema sta facendo veramente bene in questo avvio di stagione. Ma al di là del Crema, sono tutte da rispettare le squadre di questo girone, molto equilibrato.Noi a livello di prestazioni abbiamo sempre fatto bene, sono fiducioso, dobbiamo dare continuità alle ultime due vittorie, soprattutto in casa'.Cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte, 16 punti all’attivo e quinto posto in classifica: questo il ruolino di marcia nel girone D di Serie D del Crema, la squadra rivelazione nelle prime nove giornate di campionato: 'Siamo al di sopra delle nostre più rosee aspettative – dichiara l’allenatore Michele Piccolo (foto da Paolozerbi.com) – e nel nostro percorso siamo riusciti ad inanellare alcuni risultati utili che ci hanno dato fiducia e ci hanno fatto mantenere un buon ritmo. Ma dobbiamo tenere i piedi per terra, sarà dura, ogni domenica c’è un risultato a sorpresa e non c’è niente di scontato, perché tutte le squadre hanno dei valori. Noi siamo un buon gruppo ma la rosa è ridotta e qualche infortunio ci potrebbe penalizzare'. Domani il Crema fa visita alla Cittadella Vis Modena nella decima giornata: 'La Cittadella è una squadra costruita per stare nei piani alti, la vedo subito ai margini della zona playoff. Sarà una gara impegnativa per noi, confidiamo nello spirito che finora ci ha fatto ottenere buoni risultati'. Il Crema non potrà disporre del centrocampista Cerasani e del difensore Abbà.