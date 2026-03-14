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Serie D, domani la Cittadella cerca punti playoff a Crema

Serie D, domani la Cittadella cerca punti playoff a Crema

La squadra di Gori punta alla vittoria dopo due pareggi di fila con avversari modesti come Trevigliese e Tropical Coriano

1 minuto di lettura

Dopo la sosta per un Torneo di Viareggio torna domani (ore 14.30) la Serie D con la Cittadella impegnata a Crema. La squadra di Gori punta alla vittoria dopo due pareggi di fila con avversari modesti come Trevigliese e Tropical Coriano.

Nel Crema sono out sicuramente Azzali, alle prese con uno stiramento, e Cerasani, anche lui problemino muscolare. Rientra Fenotti tra i convocati ma difficilmente partirà dal primo minuto.

Gori recupera Anino e Stopelli (diretti in panchina entrambi) oltre agli squalificati Sabotic e Calanca (ballottaggio con Fort), resta fuori Panfilo, in forse Marchetti per un problema muscolare. In attacco ballottaggio fra Sala e Morello.

Programma: Lentigione-Pistoiese, Correggese-Piacenza, Progresso-Sangiuliano, Tropical Coriano-Sasso Marconi, Tuttocuoio-Palazzolo, Crema-Cittadella, Sant'Angelo-Imolese, Trevigliese-Rovato V., Pro Sesto-Desenzano.

Classifica: Lentigione 58, Desenzano 57, Pistoiese 56, Piacenza 48, Pro Sesto 47, Cittadella 44, Rovato Vertovese 42, Pro Palazzolo 40, Sangiuliano City 37, Crema 35, Sant'Angelo 30, Progresso 28, Correggese 26, Sasso Marconi 23, Imolese 21, Trevigliese 20, Tropical Coriano 19, Tuttocuoio 7.

Diretta: Crema-Cittadella sarà trasmessa in diretta sulla pagina fb del Crema.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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