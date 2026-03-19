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Serie D, il Cittadella il prossimo anno potrebbe giocare a Marzaglia

Serie D, il Cittadella il prossimo anno potrebbe giocare a Marzaglia

L’investimento, del valore complessivo di un milione e 280 mila euro è finanziato dal Comune con un mutuo erogato dall'Istituto per il credito sportivo

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Problema campo per la Cittadella. Oddio, non è una novità, nel senso che quest'anno la squadra di Gori ha dovuto spesso emigrare a Budrio e Spezzano perché l'Allegretti di San Damaso non è adatto, diciamo così, alla Serie D. Il campo è stato riseminato a dicembre, è stato fermo quasi due mesi, ma a febbraio si è presentato lo stesso problema tant'è che per la gara interna col Tropical Coriano, la Cittadella si è dovuta spostare di nuovo a Budrio, che non è proprio dietro l'angolo. Fatto sta che la società, anche se mancano ufficialità, ha già deciso di abbandonare per la prossima stagione l'Allegretti. E dove giocherà? Bella domanda. Il proprio campo sarebbe il Botti di Via delle Suore, che tra l'altro stanno sistemando in questi giorni, ma per adesso non è omologato per la D. Si è pensato al Morselli della Modenese (ex campo da rugby), lì c'è un progetto, da anni, del Comune per rifare il campo in sintetico e la tribuna coperta.

La Cittadella lo ha acquisito ma bisogna che il Comune dia il via ai lavori in tempi brevi. L'ultima ipotesi, quella più attendibile, è il campo di Marzaglia, la cui tribuna sarà pronta ad ottobre.

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Sono stati infatti avviati i lavori di realizzazione di una nuova tribuna coperta al campo sportivo Magotti di Marzaglia, in via dell’Aratro a Modena. L’infrastruttura servirà entrambi i terreni di gioco dell'impianto, con una capienza fino a 480 spettatori, e rappresenta un aumento della dotazione sportiva utile al calcio e ad altri sporti di squadra. L’investimento, del valore complessivo di un milione e 280 mila euro, finanziato dal Comune con un mutuo erogato dall'Istituto per il credito sportivo (bando 'Sport Missione Comune 23'), è realizzato dall’impresa Modena Ingegneria srl di Castelfranco Emilia, che si è aggiudicata l’appalto con gara europea. La fine dell’intervento è prevista per il prossimo autunno.

'Questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – è molto rilevante e atteso a Marzaglia: qualifica e migliora una infrastruttura pubblica che serve tutta la frazione e consentirà di ampliare le opportunità di utilizzo e di fruizione delle società sportive e del pubblico. È una promessa dell'Amministrazione mantenuta che si concretizza e per questo ringrazio i tecnici comunali, le imprese e le maestranze che sono impegnate nella realizzazione'.

La struttura coperta sarà dotata di impianto fotovoltaico e di tecnologie applicate per il risparmio energetico, al piano terra verranno ricavati due

spogliatoi per atleti, due per arbitri, servizi igienici, magazzini, depositi e locali tecnici.

Diversi gli interventi di miglioramento dell’impianto sportivo previsti: dai nuovi sottoservizi (adduzione idrica, elettrica e scarichi delle fognature), alla pavimentazione dei percorsi di accesso di pubblico e atleti, con percorsi fruibili anche da persone diversamente abili, fino alle reti di delimitazione della struttura.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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