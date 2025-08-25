Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, mister Gori (Cittadella): 'A Siena buonissima partita ma ora pensiamo a coppa e campionato'

Serie D, mister Gori (Cittadella): 'A Siena buonissima partita ma ora pensiamo a coppa e campionato'

Domenica a San Damaso c'è la Correggese, avversaria anche alla prima di campionato, a Correggio

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Mattia Gori, allenatore del Cittadella, commenta la clamorosa vittoria in amichevole di sabato al Franchi contro il Siena (6-1) e parla più in generale del campionato. 'Sabato – dice – abbiamo fatto una buonissima partita contro un Siena che punta a un campionato di vertice. Noi siamo riusciti a fare tutto bene, bravi i miei ragazzi. Ora pensiamo però ai prossimi impegni di coppa (domenica a San Damaso c'è la Correggese, avversaria anche alla prima di campionato, a Correggio) e campionato visto che sarà un girone molto complicato. Il girone? Piacenza, Pistoiese e Desenzano sono nettamente le tre squadre più forti, da anni vogliono salire in C e non saranno affatto contente di essere finite nello stesso girone, immagino. Subito sotto Palazzolo che da due anni vince i playoff e la Pro Sesto che, ha fatto una squadra molto forte, Poi metto il Lentigione e il Sangiuliano e via via tutte le altre compreso il Cittadella'.
Il tecnico del Siena Tommaso Bellazzini. 'E’ stata una partita molto difficile, complimenti al Cittadella perché ho visto una squadra forte e in salute. Penso che siamo partiti anche bene, le prime idee erano buone, ma poi abbiamo preso un gol dietro l’altro e questo l’abbiamo pagato.
Il primo tempo è stato difficile ma aveva una linea; nel secondo tempo dal punto di vista di reazione mi è piaciuto un po’ meno e l’ho detto ai ragazzi. E’ una grande lezione per tutti noi quella che ci ha dato la Cittadella, abbiamo misurato quella che è una partita di un grande livello agonistico. Dovremo affrontare gare di questo topo anche in campionato, dal punto di vista fisico e tattico. Se impariamo dagli errori abbiamo vinto, se non lo facciamo sarà difficile'.
Matteo Pierotti
Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Dilettanti, amichevoli: giovedì Cittadella-Caldiero a San Damaso

Dilettanti, amichevoli: giovedì Cittadella-Caldiero a San Damaso

Precampionato, Cittadella Vis Modena pareggia con l'Alcione Milano

Precampionato, Cittadella Vis Modena pareggia con l'Alcione Milano

Allenamento congiunto: Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena, vincono i modenesi

Allenamento congiunto: Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena, vincono i modenesi

Serie D, ecco il girone del Cittadella Vis Modena

Serie D, ecco il girone del Cittadella Vis Modena

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Gp del Belgio, doppietta McLaren: Ferrari terza e settima

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Norris parte in pole nel GP del Belgio di oggi: seconda fila per Leclerc, male Hamilton

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Coppa Eccellenza, il Terre esulta all'89': Formigine ko. Cdr Mutina pareggia a Fabbrico

Coppa Eccellenza, il Terre esulta all'89': Formigine ko. Cdr Mutina pareggia a Fabbrico

Marquez domina anche in Ungheria davanti a Acosta e Bezzecchi, Bagnaia nono

Marquez domina anche in Ungheria davanti a Acosta e Bezzecchi, Bagnaia nono

Sassuolo-Napoli: 'Orgoglioso della squadra, nonostante la sconfitta'

Sassuolo-Napoli: 'Orgoglioso della squadra, nonostante la sconfitta'