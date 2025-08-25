Serie D, mister Gori (Cittadella): 'A Siena buonissima partita ma ora pensiamo a coppa e campionato'
Domenica a San Damaso c'è la Correggese, avversaria anche alla prima di campionato, a Correggio
25 agosto 2025 alle 11:46
Mattia Gori, allenatore del Cittadella, commenta la clamorosa vittoria in amichevole di sabato al Franchi contro il Siena (6-1) e parla più in generale del campionato. 'Sabato – dice – abbiamo fatto una buonissima partita contro un Siena che punta a un campionato di vertice. Noi siamo riusciti a fare tutto bene, bravi i miei ragazzi. Ora pensiamo però ai prossimi impegni di coppa (domenica a San Damaso c'è la Correggese, avversaria anche alla prima di campionato, a Correggio) e campionato visto che sarà un girone molto complicato. Il girone? Piacenza, Pistoiese e Desenzano sono nettamente le tre squadre più forti, da anni vogliono salire in C e non saranno affatto contente di essere finite nello stesso girone, immagino. Subito sotto Palazzolo che da due anni vince i playoff e la Pro Sesto che, ha fatto una squadra molto forte, Poi metto il Lentigione e il Sangiuliano e via via tutte le altre compreso il Cittadella'. Il tecnico del Siena Tommaso Bellazzini. 'E’ stata una partita molto difficile, complimenti al Cittadella perché ho visto una squadra forte e in salute. Penso che siamo partiti anche bene, le prime idee erano buone, ma poi abbiamo preso un gol dietro l’altro e questo l’abbiamo pagato.
Il primo tempo è stato difficile ma aveva una linea; nel secondo tempo dal punto di vista di reazione mi è piaciuto un po’ meno e l’ho detto ai ragazzi. E’ una grande lezione per tutti noi quella che ci ha dato la Cittadella, abbiamo misurato quella che è una partita di un grande livello agonistico. Dovremo affrontare gare di questo topo anche in campionato, dal punto di vista fisico e tattico. Se impariamo dagli errori abbiamo vinto, se non lo facciamo sarà difficile'. Matteo Pierotti
