Virtus Castelfranco in lutto: è deceduto a 19 anni Khachchane Mouad

Tutto il mondo del calcio è in lutto per la morte ad appena 19 anni di Mouad Khachchane, giovane calciatore della Virtus Castelfranco Calcio. 'Sentite condoglianze per la scomparsa di Khachchane Mouad - scrive la società del presidente Diego Di Cosmo -. Con profondo dolore apprendiamo della tragica scomparsa di Mouad, giovane calciatore della Virtus Castelfranco Calcio, all’età di soli 19 anni. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e agli amici. Mouad era un ragazzo pieno di talento, passione e umanità. La sua perdita lascia un vuoto immenso non solo nel mondo dello sport, ma nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo'.

Khachchane, difensore del 2005, due anni fa era entrato nel giro della prima squadra con Mirko Fontana in panchina. Nel 2023 aveva scoperto una grave malattia che ha affrontato con coraggio e forza.