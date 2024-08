Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Stando alle prime informazioni giunte pare sia precipitato un aereo ultraleggero in fase di decollo. Nulla da fare per il pilota, 71 enne italiano. Sul posto sono tempestivamente interventi 118 e Vigili del Fuoco che si stanno occupando del recupero del corpo dall'abitacolo del velivolo.La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pavullo è intervenuta immediatamente sul posto con il personale preposto al servizio antincendio aeroportuale e il Soccorso Sanitario 118 che ha constatato il decesso del pilota.Dalle informazioni raccolte l’aliante è precipitato subito dopo le fasi di decollo ed è caduto dentro il sedime aeroportuale, ai margini dello stesso, in prossimità della recinzione che delimita il terreno alla fine della pista.Sul posto personale dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Pavullo per i rilievi di legge.Sono state attivate le procedure previste dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ed è stata informata la Procura della Repubblica, restando in attesa dell'autorizzazione per liberare il corpo dall’abitacolo dell’aeromobile.

+++Notizia in aggiornamento+++