L'incidente si è verificato intorno alle 17:45 sulla strada Statale 12 Abetone-Brennero, in corrispondenza dell'incrocio con via Valli, che porta verso la frazione di Quarantoli. Sei persone sono rimaste coinvolte nell'incidente: il conducente di un autoarticolato e una famiglia di origine cinese, composta dal padre, tre bambini e dalla nonna, tutti occupanti di un’auto. Purtroppo, sono stati i membri della famiglia ad avere la peggio e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.Foto Polizia Locale Mirandola