Schianto a Carpi: due pedoni travolti, muore una donna

Tragedia questa sera a Santa Croce di Carpi in via Bassa. Un'auto che procedeva verso la provinciale in direzione Correggio ha travolto intorno alle 19.30 due donne che procedevano a piedi, probabilmente attraversando la strada, all'altrezza dell'incrocio con via Bersana.Una delle due donne travolte è morta sul colpo, l'altra è grave: sul posto anche l'elisoccorso da Bologna che ha trasportato la ferita in ospedale. Polizia locale intervenuta per i rilievi.