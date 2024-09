Strage in famiglia: triplice omicidio nel Milanese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A questo punto avrebbe reagito uccidendo il padre. La sua versione è però tutta da verificare, anche perché il ragazzo non presenta segni di colluttazione. Al momento nella villetta monofamiliare di via Anzio sono in corso i rilievi della scientifica che cercano riscontri al racconto del minore. I vicini hanno raccontato che si trattava di una famiglia tranquilla e benestante, di grandi lavoratori, e che non hanno sentito alcun rumore nella notte.

'Ho ucciso mio papà, venite': è quanto ha detto al 112 il il 17enne. Il ragazzo ha spiegato di essere entrato in camera del fratello di 12 anni e di aver visto il padre seduto su una sedia con il coltello accanto e i corpi del fratellino nel suo letto e la madre a terra. A quel punto avrebbe preso il coltello e avrebbe pugnalato a morte il padre.Le vittime sono state trovate quindi tutte nella stanza da letto del 12enne, con addosso abbigliamento da notte. Come confermato dal procuratore di Monza Claudio Gittardi, a subire l'aggressione più feroce sarebbe stato il 12enne. Gli inquirenti, al fine di completare il quadro investigativo, stanno comunque lavorando per escludere completamente la presenza di altre persone all'interno dell'abitazione. Le vittime. Hanno 51, 49 e 12 anni rispettivamente il padre, la madre e il fratello dell'unico sopravvissuto di 17 anni.

Al momento sono coinvolte sia la Procura di Monza che quella minorile di Milano in attesa di ricostruire completamente le responsabilità di quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito finora, non ci sono mai state problematiche particolari all'interno della famiglia, italiana e benestante.

La famiglia composta da Fabio C., 51 anni, Daniela A., 49 anni, e Lorenzo C., 12 anni abitava in una villetta all'interno di un complesso residenziale di via Anzio di Paderno Dugnano (Milano). Il figlio maggiore della coppia, nota nel comune milanese perché sono storici costruttori edili, ha raccontato ai carabinieri di aver aggredito il padre a coltellate dopo averlo trovato seduto accanto ai cadaveri della madre e del fratellino. Tra le file di mattoni beige e i fiori sui davanzali, la famiglia viveva in una villetta accanto ai genitori di lui e al fratello. Nessuno ha sentito nulla e non vi sono segni di effrazione.