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Modena, dopo la strage il Comune installa i 'panettoni' di cemento agli ingressi del centro

Modena, dopo la strage il Comune installa i 'panettoni' di cemento agli ingressi del centro

Sarà inoltre ripristinata la chiusura permanente di piazza Grande da corso Canalchiaro attraverso il riposizionamento delle catene già presenti

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A partire da domani, sabato 13 giugno, nelle giornate di sabato e domenica, nei principali varchi del centro storico di Modena saranno collocati dissuasori fissi, i cosiddetti ‘panettoni’, disposti a S per rallentare il traffico veicolare.

I dissuasori, dalle 8 del sabato alle 22 della domenica, interesseranno in particolare gli accessi al centro storico di via Emilia centro-Sant’Agostino, via Emilia centro-via Badia, via Emilia centro-corso Canalgrande, via Emilia centro-viale Caduti in Guerra (riguardando esclusivamente la via Emilia) e l’accesso di corso Canalchiaro-via Cervetta (riguardando esclusivamente corso Canalchiaro). Sarà inoltre ripristinata la chiusura permanente di piazza Grande da corso Canalchiaro attraverso il riposizionamento delle catene già presenti.

Nelle giornate del sabato e della domenica sarà pertanto interrotto il passaggio del trasporto pubblico in centro storico (per i percorsi alternativi consultare il sito di Seta www.setaweb.it), mentre rimarrà invariata la possibilità di passaggio per i residenti e per i mezzi a servizio delle attività commerciali autorizzati.

'Il provvedimento, definito in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, è conseguente all'attentato avvenuto a Modena lo scorso 16 maggio e sarà oggetto di costante monitoraggio con l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza e la fruizione ordinata degli spazi pubblici, con particolare riferimento ai periodi di maggiore afflusso da parte di cittadini, visitatori e turisti, quindi nelle giornate del fine settimana. Le misure, approvate in Giunta mercoledì 10 giugno, sono state condivise nella riunione odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica - fa sapere il Comune -. Le misure hanno carattere temporaneo e costituiranno oggetto di monitoraggio finalizzato alla definizione di una strategia complessiva e strutturale per il presidio degli accessi principali al centro storico'.

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