Tragedia a Maranello, 35enne muore dopo trattamento estetico al seno

Poco dopo l'iniezione la donna ha avuto un malore davanti al marito che era presente al momento al trattamento mentre l'estetista è fuggita. La tragedia è avvenuta in una palazzina di via Vespucci a Maranello, dove la donna viveva. Nonostante i tentativi di rianimarla è deceduta in ospedale.Sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri.Samantha Migliore due anni fa era stata vittima di un tremendo fatto di cronaca Il suo compagno di allora le sparò alla testa, una violenza dalla quale miracolosamente Samantha si salvò. Proprio lunedì era arrivata la conferma della condanna in Appello per tentato omicidio per il suo ex compagno.Nella foto i carabinieri intervenuti due anni anni nella abitazione di via Vespucci quando Samantha Migliore venne colpita con un colpo di pistola dall'allora compagno