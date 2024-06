Ballottaggio Mirandola, Bassoli si nega al dibattito con Sul Panaro e La Pressa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, insieme a quella del quotidiano, aveva organizzato un dibattito tra i due candidati sindaci, Letizia Budri del centrodestra e Carlo Bassoli del centrosinistra. Anche alla luce del partecipatissimo confronto coi quattro candidati che La Pressa aveva organizzato all'Auditorium Montalcini davanti a 500 persone ('Avremmo pensato alla serata di martedì, ma in caso di impedimento da parte vostra siamo disponibili anche in un altro giorno a vostra scelta. Pensiamo che, vista l'importanza dell'appuntamento elettorale e delle mutate condizioni rispetto al primo turno, anche in termini di apparentamenti, sia giusto che i cittadini mirandolesi possano ascoltare le vostre rispettive posizioni. L'incontro è moderato dai sottoscritti

Per correttezza nei confronti dei nostri lettori e vostri elettori renderemo comunque nota la vostra risposta a questa nostra richiesta' - è stata la proposta inviata ad entrambi.

Il confronto però non verrà celebrato perchè Bassoli ha preferito rifiutare l'invito.

Ecco le risposte dei due candidati.

Bassoli: 'Buonasera. Vi ringrazio ma avremo già un confronto mercoledì mattina e l’agenda è già completa. Cordiali saluti. Carlo Bassoli'.

Budri: 'Buonasera, Nel ringraziarvi dell’invito, confermo la mia disponibilità per martedì sera. Comunico altresì la mia disponibilità per tutte le serate della prossima settimana (nel caso martedì non fosse disponibile il candidato Bassoli). Cordiali saluti. Letizia Budri'.

L'incontro a cui fa riferimento Bassoli è promosso da Cgil e Cisl e si terrà mercoledì appunto in sala consigliare alle 9.30.