Bastiglia, sala slot: 'Lavoreremo per contrastarla nella legalità'

Volantinaggio questa mattina, come annunciato , a Bastiglia promosso da Federconsumatori e Spi Cgil contro la mega sala giochi in arrivo in via Canaletto. Al volantinaggio era presente anche il sindaco di Bastiglia. 'Rispetto alle leggi nazionali e regionali che consentono l'insediamento di questo genere di attività, il Comune può fare ben poco - ha detto il sindaco - Ho comunque firmato già nel 2017 l'ordinanza che limita gli orari di uso degli apparecchi e ricordo che Bastiglia ha uno dei tassi di persone coinvolte dal gioco d'azzardo legale più bassi della Provincia'.Ricordiamo che la grande sala slot nasce a una distanza formalmente appena al di sopra dei 500 metri dal più vicino luogo sensibile al di sotto dei quali, in base alla legge regionale, non avrebbe potuto ricevere l'autorizzazione. 'Se nasceranno altri luoghi sensibili nelle vicinanze verranno introdotti nell'elenco, faremo di tutto per contrastarla nelle forme consentite dalla legge'.'La nuova sala scommesse dista 558 metri dalla palestra del Comune, il luogo sensibile più vicino, e 640 metri dalla scuola Santa Maria Assunta, distanza calcolata secondo il percorso pedonale più breve superando seppur di poco la distanza minima di 500 metri indicata dalla legge Regionale' - aveva spiegato infatti l'amministrazione comunale ( qui l'articolo ). Ricordiamo comunque che in base alla legge regionale del 2013 (poi ulteriormente integrata in senso restrittivo nel 2018) 'i Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica'.