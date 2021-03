Bomporto, gallina nel Naviglio: salvata dai volontari del Pettirosso

Avventura a lieto fine oggi pomeriggio a Bomporto. Una gallina è fuggita dal cortile di una abitazione finendo nel fiume Naviglio all'altezza della Darsena a due passi dal centro. Inutili (e pericolosi) i tentativi di due ragazzine di salvare l'animale, munite di un bastone. Alcuni passanti assistendo alla scena hanno contattato la polizia locale di Bomporto e i vigili del fuoco di Modena che hanno a loro volta allertato i volontari del centro soccorso animale Il Pettirosso. I volontari (), muniti di un lungo retino sono riusciti a trarre in salvo la gallina ormai sfinita in acqua. L'animale è stato riconsegnato alle ragazze che lo hanno riportato a casa.

