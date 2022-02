'Carpi, ispezione Ausl al Comando polizia locale. Quando il trasloco?'

Ispezione giovedì mattina da parte dei tecnici dell'Ausl al Comando della Polizia locale dell'Unione delle Terre d'Argine a Carpi. L'ispezione è nata dalla segnalazione avanzata due mesi fa dal sindacato della polizia locale, Sulpl.In queste settimane alcuni dei problemi sollevati dal sindacato sono stati sanati. In particolare sono stati sanati i cattivi odori nei servizi igienici degli spogliatoi, i cattivi odori negli uffici, i problemi di riscaldamento e raffredamento dei locali e sono state installate reti protettive anti-piccioni per evitare la presenza di guano all'ingresso.'Resta ancora in sospeso un riscontro sull’interrogativo più importante: la tempistiche sul trasloco nella nuova sede nella ex polisportiva Dorando Pietri di via nuova Ponente - spiega il dirigente Sulpl di Carpi Luca Falcitano -. Chiediamo nuovamente notizie certe sulle tempistiche di apertura dei nuovi locali che andranno ad ospitare il Comando della Polizia locale'.