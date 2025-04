'Carpi, la segreteria del Pd è diventata la baby sitter del sindaco'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'È a dir poco grottesco il fatto che a rispondere alle nostre critiche rivolte all'amministrazione comunale, responsabile delle decisioni sul territorio, sia la segretaria del Pd. Come al solito la sinistra confonde le istituzioni con il partito tanto che quest'ultimo risponde alle sollecitazioni di consiglieri comunali. Forse perché il Pd e il Comune sono ormai la stessa cosa e non si prendono nemmeno la briga di mantenere le apparenze? La segretaria del Partito Democratico è diventata la baby sitter di un sindaco che manca di maturità politica per rispondere in prima persona alle critiche mosse dall'opposizione'. L'attacco arriva dal gruppo consigliare di Fdi a Carpi.

'La realtà è che il Pd ha bisogno di Fratelli d’Italia per ottenere visibilità mediatica in quanto da sola di idee ne frutta ben poche.

Il Pd che si vanta di aver presentato una mozione per informare i cittadini, come al solito, si scorda che ha voluto il coinvolgimento a cose già fatte, come già successo con altre scelte imposte dall'alto, senza alcuna consultazione preventiva. Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto la necessità di un'informazione chiara e tempestiva. I cittadini devono essere consultati prima delle decisioni, non dopo aver già messo in moto l’iter amministrativo e aver scelto la direzione da prendere - chiude Fdi -. Al Pd non piace chi fa opposizione vera, chi non si limita a fare da spettatore compiacente. Noi continueremo a difendere i cittadini carpigiani da una gestione arrogante e sempre più distante dalla realtà. Perché a Carpi il Partito Democratico ha di democratico solo il nome'.