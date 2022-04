Castelfranco, sconti IMU per chi accoglie profughi

“Siamo felici che sia stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno dei gruppi di maggioranza per ribadire il nostro no alla guerra. Una proposta che non si ferma alla condanna e impegna la giunta e il sindaco a prevedere sconti sull’Imu, fino all’esenzione totale, per chi metterà a disposizione immobili sfitti per accogliere profughi ucraini”, affermano gli esponenti del gruppo consiliare Pd di Castelfranco e della lista civica Idee in Comune.Il 20 febbraio, il presidente russo Putin ha deciso di invadere l’Ucraina con l’obiettivo di sottomettere uno stato democratico e sovrano. Ora, a distanza di 77 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un nuovo conflitto di grandi proporzioni si affaccia alle porte d’Europa, mettendo a repentaglio decenni di impegno nella costruzione di una comunità unita e pacifica.Per questo motivo come gruppi di maggioranza Partito Democratico e Idee in Comune abbiamo immediatamente protocollato un ordine del giorno per discutere, anche in Consiglio comunale a Castelfranco Emilia, di ciò che sta accadendo nel cuore dell’Europa e che non ci può lasciare indifferenti.In questi due mesi sono tante le immagini e le testimonianze terribili che sono arrivate dalle zone colpite e non si può non esprimere la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e per i bombardamenti delle città e dei civili che avvengono calpestando la dignità umana e i principi fondamentali di qualsiasi convivenza.In Consiglio comunale, non ci siamo fermati alla condanna: abbiamo impegnato sindaco e giunta a incentivare concretamente l’accoglienza dei profughi prevedendo sconti sull’Imu, fino all’esenzione totale, per chi metterà a disposizione immobili sfitti per accoglierli.“A pochi giorni di distanza dal 25 aprile – affermano i consiglieri proponenti Susanna Bianconi, Ilaria Sita, Alessandra Marchese e Pier Francesco Fabbri -, giornata in cui ci accingiamo a riflettere sul significato profondo e se possibile ancora più attuale di questa ricorrenza, questa assurda guerra ci ricorda che niente è conquistato per sempre che è indispensabile proteggere anche oggi i valori di pace, libertà e democrazia. Adesso è il tempo dell’unità, continuiamo a ritenere che la diplomazia sia l’unica strada da percorrere per ristabilire la pace. Siamo quindi felici che la mozione sia stata votata all’unanimità.”Nella foto, il Sindaco Gargano, impegnato dal Consiglio a procedere con la misura di riduzione dell'IMU per coloro che ospiteranno profughi ucraini