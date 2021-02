Castelfranco, tre ore e mezza in coda con la febbre per un tampone

Buonaseranon scrivo mai ai media, ma stavolta lo faccio.A causa di una febbre persistente, il mio medico mi ha prescritto un tampone molecolare al drive through di Castelfranco Emilia. Risultato? Oltre tre ore di coda, traffico in tilt, ho chiamato i vigili urbani, che guarda caso sono intervenuti.Una gestione sanitaria da terzo mondo. Una vergogna. Io voglio spiegazioni dagli strapagati dirigenti Asl rispetto a questi fatti. Ho avuto peraltro conferma dalla capogruppo Lega a Castelfranco Cristina Girotti che i problemi durano da settembre 2020 .Vorrei davvero sapere dai dirigenti Asl perchè uno deve fare tre ore e mezza di coda con la febbre per un tampone Covid.

