Commissione Covid a Carpi, il presidente è il leghista Bonzanini

A presiedere la Commissione consiliare temporanea “Emergenza Covid 19” di Carpi è il consigliere della Lega Giulio Bonzanini. L'elezione è avvenuta ieri nel corso della prima riunione della seduta della commissione che era stata richiesta e ottenuta dalla capogruppo di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti.

Il presidente, essendo una commissione di controllo e garanzia, come prevede lo Statuto doveva essere espressione delle minoranze e sul nome di Bonzanini il centrodestra si è espresso in modo unitario. Nulla da fare dunque per l'altra candidata, la 5 Stelle Monica Medici.



'E' un onore per me poter presiedere la Commissione istituita per permettere un confronto più rapido e proficuo tra i consiglieri comunali, la Giunta, il Sindaco e soprattutto le attività commerciali e gli esercenti, ai quali verrà data voce su quella che dovrà essere la ripresa economica e sociale della città - afferma Bonzanini -. Ringrazio chi mi ha dato fiducia, eleggendomi a questo ruolo di grande importanza che affronterò col massimo impegno e per il bene della città. La comunità carpigiana, dopo la grande prova di solidarietà e tenacia nella fase acuta dell'emergenza, deve ora ripartire tra mille incognite: le istituzioni devono essere il miglior alleato durante la ripresa, attraverso un supporto costante e una minore pressione burocratica e fiscale. Ed è proprio su alcune deroghe al “Regolamento delle strutture temporanee di arredo esterno (Dehor) per tutto il territorio comunale” ed al “Regolamento per la qualificazione urbana e l’uso degli spazi pubblici nell’insediamento urbano storico” che si è infatti concentrato l'oggetto del dibattito intrapreso nella prima seduta, convocata in maniera congiunta con la seconda Commissione'.