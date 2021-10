Covid a Modena, 19 classi in quarantena

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 4579 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico in provincia di Modena. Di questi, 284 sono risultati positivi. Si tratta di 258 studenti e 26 operatori scolastici. Nella settimana dal 18 al 25 ottobre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 18. 19 le classi sottoposte a quarantena, di cui 2 nei servizi educativi 0-3, 3 nella scuola dell’infanzia, 13 nella scuola primaria, 1 nella scuola secondaria di primo grado.

