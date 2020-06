'Dramma cra, a Formigine dati drammatici. E per la Regione tutto bene'

'Un dramma silenzioso quello delle case di riposo e delle residenze sanitarie assistite dove si è insinuato il coronavirus che in Emilia-Romagna, e a Formigine, pare voler essere archiviato sotto l’etichetta della impeccabile gestione”. A parlare e la consigliere comunale di Fdi a Formigine, Messori Marina.

'Dalla ripresa dei lavori di commissioni e consiglio comunale, ho chiesto delucidazioni riguardo la gestione dell’emergenza nelle strutture per anziani ricevendo risposte sulla gestione impeccabile e analoga all’intero territorio provinciale e regionale' - afferma la Messori sottolineando come già dal mese di aprile la CRA Opera Pia Castiglioni sia stata oggetto di alcuni esposti da parte dei familiari di ospiti della struttura.



Ecco i dati ufficializzati a fine aprile dalla stessa Ausl:

Villa Margherita (Modena): 10 anziani e una operatrice 36enne morti, 35 ospiti e 10 operatori positivi

San Giovanni Bosco (Modena): 18 morti, 51 ospiti e 16 operatori positivi

Guicciardini (Modena): 11 morti, 12 ospiti e 6 operatori positivi

Villa Igea (Modena): 6 operatori positivi ai test sierologici in attesa di tampone

Augusto Modena (San Felice): 13 morti, 34 ospiti e 16 operatori positivi

Villa Richeldi (Concordia): 8 morti, 29 ospiti e 8 operatori positivi

Cisa (Mirandola): 3 morti e 10 ospiti positivi

Carpine (Carpi): 4 morti, 16 ospiti e 5 operatori positivi

Tenente Marchi (Carpi): un morto, 14 ospiti e due operatori positivi

Focherini e Marchesi (Soliera): 5 ospiti positivi e tre operatori

Villa San Martino 2 (Castelfranco): 3 morti e 13 ospiti positivi

Stradi (Maranello): 9 morti (non 17 come risulta alla Cgil), 15 ospiti e 6 operatori positivi

Castiglioni (Formigine): 13 morti (non 17 come risulta alla Cgil)

Casa Speranza (Montefiorino): 12 morti e oltre 20 casi positivi

Francesco e Chiara (Pavullo): 5 morti e 12 positivi.

A tal proposito, nell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, il gruppo Fratelli d’Italia ha richiesto di istituire una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Coronavirus. 'Nonostante il silenzio dei media ed i riflettori puntati sulla gestione lombarda, la nostra Regione purtroppo vanta podi ben poco lusinghieri essendo al terzo posto in Italia per numero di contagiati ed al primo per morti nelle RSA con sintomi da Coronavirus. Purtroppo però - afferma Michele Barcaiuolo- Fratelli d’Italia è stato l’unico gruppo a voler far chiarezza su questi numeri, essendo l’unico gruppo ad aver chiesto e votato per la commissione d’inchiesta contro un’aula di astenuti e contrari. Credo che sarebbe stato utile per tutti, sopratutto per i cittadini, valutare ed approfondire la gestione della sanità emiliano-romagnola nell'affrontare questa emergenza per scongiurare che un dramma simile possa ripetersi. Alla luce delle morti e dei ritardi nella gestione del lock-down in Italia, ritengo sia una mancanza di trasparenza e rispetto soprattutto nei confronti delle famiglie delle numerose vittime che chiedono chiarezza su quanto accaduto'.