FdI Carpi: 'Il Pd e la sicurezza, scoperta tardiva e cinti sbagliati'

'È curioso notare come, dopo anni trascorsi a minimizzare le preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza, il PD sembri improvvisamente scoprire l'importanza di questo tema. Tuttavia, ciò che risulta ancor più sorprendente è l'incapacità del PD di fare i conti correttamente. La segretaria Depietri lamenta l'immobilismo del Governo centrale riguardo all'elevazione della Questura di Modena alla fascia A e all'aumento degli organici delle forze dell'ordine. Forse le sfugge che, sotto la guida del Governo Meloni, sono stati già stanziati fondi significativi per incrementare le forze dell'ordine che infatti sono aumentate, anche in provincia di Modena. Il Governo ha assunto decine di agenti di Polizia in Provincia di Modena. A Febbraio 2025, in Provincia, sono entrati in servizio anche 31 nuovi Carabinieri'. Lo dichiara in una nota Federica Carletti, Presidente di Fratelli d’Italia Carpi.

'È ironico come il PD, durante i suoi anni al governo, non sia riuscito nemmeno a compensare i pensionamenti nelle forze dell'ordine, lasciando gli organici in una situazione critica. Ora, con una mossa che sa di tardiva presa di coscienza, cercano di attribuirsi meriti che non spettano sicuramente a loro. Per quanto riguarda l'elevazione della Questura alla fascia A, è importante sottolineare che tale misura comporta una riorganizzazione strutturale che richiede tempo e risorse. Il Governo Meloni ha già avviato questo percorso, dimostrando un impegno concreto nel rafforzare la sicurezza sul territorio. Nel frattempo, sono stati già destinati nuovi agenti nella provincia di Modena, probabilmente in misura superiore a quanto si sarebbe ottenuto con la sola elevazione di fascia - chiude Carletti -. Il PD che oggi parla di sicurezza e ieri sminuiva il tutto a pura percezione è qualcosa che non sfugge ai cittadini. Fratelli d'Italia continuerà a lavorare con serietà e dedizione per garantire la sicurezza delle nostre comunità, al di là delle tardive e inefficaci iniziative propagandistiche del PD'.