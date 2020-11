Pavullo, doppio atto vandalico ai danni della panchina rossa

Doppio vandalismo ieri ai danni della Panchina rossa contro la violenza sulle donne appena installata a Pavullo. Prima i vandali hanno divelto le scarpette rosse di fianco alla panchina poi, subito dopo il ripristino, hanno buttato a terra l'intera struttura. Nel secondo caso l'autore del gesto è stato individuato.'Questa immagine mi rattrista e mi indigna perché si vandalizza un oggetto di tutti per di più pensato per rappresentare un monito contro la violenza - afferma il vicesindaco di Pavullo Daniele Iseppi -. L'unica consolazione è sapere che L autore è stato prontamente fermato grazie all'intervento della nostra polizia locale e dei carabinieri della Compagnia di Pavullo'.

