'Cara dottoressa, a Modena mancano i dati sui focolai scolastici'

Spettabile Direttore La PressaVogliamo dare seguito alle ultime due lettere ( qui qui ) della dottoressa Scalera da voi pubblicate, visto che nell’ultima delle quali ci è sembrato di essere stati chiamati in causa.La premessa è che Priorità alla scuola Modena non si è mai occupata dell’evidenza clinica, ovvero quella che i pediatri e i mdls, così come gli operatori sanitari di Ps o Ti o reparti Covid sono intitolati a riferire, evidenze e pareri che ovviamente rispettiamo. E siamo molto grati del lavoro e del sacrificio che medici e operatori sanitari hanno profuso in questo anno di stato d’emergenza.Ciò invece ci siamo occupati è dell’analisi statistico-epidemiologica.In data 27 marzo, pubblicavate una lettera di una mamma preoccupata dalla “ folle decisione di riaprire le scuole ” dati i “numerosi focolai nelle scuole”, con la quale la dottoressa Scalera – alle dipendenze della Asl Modena – in data 29 solidarizzava invitando le mamme (come se i papà fossero fuori gioco...) ad applicare il buon senso che manca “da parte di chi si occupa della res pubblica”, responsabile di aver riaperto le scuole scriteriatamente.Non ci aspettavamo invero che una Pediatra si occupasse di evidenza epidemiologica, giacché in data 29 marzo, la dottoressa Scalera – a rinforzo della narrazione costruita da ASL Modena e Direzione Sanitaria Regionale e Presidenza RER – snocciolava dati provenienti dai report prodotti dalla stessa ASL Modena, sostenendo che “Quando leggo un articolo la prima cosa che valuto sono materiali e metodi dello studio” salvo poi riferire non già la sua analisi dei dati originari, ma il suo commento di Report prodotti dalla ASL (ovvero elaborati da altri “per farli parlare”) e arriva – con la sua autorevolezza di bio statistica ed epidemiologa quale non è – a tacciare di “faziosità” il nostro studio prodotto dai dottor Di Finizio e professor Gandini, che bio statistici ed epidemiologi invero sono. E che questo Studio lo hanno fatto non già leggendo i report elaborati e prodotti dalla ASL, ma lavorando a partire dal singolo dato per singolo comune, fresco di estrazione dal sistema gestionale della ASL stessa.La relazione presentata dal Comitato Priorità alla Scuola ha mostrato – inequivocabilmente - che:- Durante la terza ondata a Modena l’incremento del tasso di positività è imputabile prevalentemente alla popolazione sopra i 19 anni – al contrario di quanto indicato da ASL Modena e RER che in Ordinanza 3 marzo hanno giustificato il provvedimento di chiusura scuole adducendo “un incremento dei contagi in particolare nella popolazione in età scolastica”- Che “i numerosi focolai scolastici” citati nelle suddette lettere sono forse presi da un report della ASL che però ha dichiarato di non aver mai svolto una analisi circa il numero di classi con casi secondari emersi dallo screening dopo un primo caso indice, e giacché in epidemiologia un focolaio è ciò, tutti i report ASL che parlano di “focolai scolastici” sono pura suggestione sensazionalistica.- Che giacché a Modena i veri focolai scolastici non possiamo contarli, siamo andati nel vicino Veneto, dove nelle scuole medie e superiori le classi con casi secondari rappresentano il 2% del totale, mentre nelle infanzia ed elementari il 10%. E nella vicina Bologna, dove la percentuale dei cosiddetti focolai scolastici erano il 3% sul totale.Poco rileva – nei termini delle suddette conclusioni – che da luglio 2020 (a scuole chiuse e regole di screening ben diverse) a marzo 2021 il tasso di positività nei bambini sia cresciuto: è vero, lo confermiamo, e tra l’altro nessuno ha mai messo in dubbio che nella scuola 0-6 i contatti che avvengono sono stretti e pertanto vanno applicati i protocolli di massima cautela (cosa che avviene da sempre).Molto rileva invece, che dal 6 aprile – per via della nuova Ordinanza e senza alcuna evidenza statistico epidemiologica – gli studenti 6-18 si vedono chiusi in quarantena obbligatoria per 14 giorni senza, e questo è gravissimo, un tampone all’ingresso, con buona pace di qualsivoglia best practices (incluse quelle ISS e MinSalute) per il tracing e per la verificabilità della tenuta dei protocolli di sicurezza negli ambienti scolastici. Ci sorprendiamo che non ci sia unanime attenzione e indignazione su ciò, da parte dei pediatri e dei mdls.La dottoressa Scalera può naturalmente richiedere immediatamente i dati raw al suo datore di lavoro ed analizzarli, noi li abbiamo chiesti con Accesso Civico Generalizzato e attesi 38 giorni.