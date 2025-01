Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Buongiorno direttore,ho visto la foto di Muzzarelli in prima fila all'inaugurazione di Esselunga Canaletto . Col suo bel paio di pantaloni chiari perfettamente in sintonia con il clima invernale modenese.Ecco un caso che merita tutta la nostra umana comprensione.Perché se dalla critica che poteva suscitare quando, da assessore alle attività produttive dell'Emilia Romagna, ci ha messo il suo bello zampino nel procrastinare sine die l'apertura di Esselunga Canaletto, ora, con la sua smania di protagonismo, il suo voler essere sempre e comunque in prima fila a dispetto degli errori passati (anche se poi sanati, comunque dopo interminabili lungaggini, nel periodo in cui ha rivestito la carica di sindaco di Modena), ora suscita un sincero sentimento di vicinanza: una persona da aiutare nel difficile percorso della vita.A dispetto delle preferenze ottenute.Cordialmente,