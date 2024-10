Gestione rifiuti a Modena: scempio senza fine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sono un cittadino-contribuente di questa città.Mi chiedo come possiamo terminare lo scempio attuale della gestione dei rifiuti.Ho i sacchetti buttati sotto casa di fatto tutti i giorni (abito in Via Prampolini). Da stamattina sono buttati a terra sacchetti per la plastica che verrà raccolta tra giovedì notte e venerdì mattina. Ho segnalato la cosa a Hera ma nessun intervento.Non mi è chiaro che cosa vorrebbe fare la Giunta Comunale in merito…Penso occorra un confronto serio e costruttivo con i cittadini sul tema per ripristinare decoro, ordine e pulizia. Sono un elettore di uno dei partiti della coalizione che sostiene la sua Giunta Comunale ma mi lasci dire che la gestione dei rifiuti di questa città non è all’altezza del sistema-Emilia che tanto ci invidia (o ci invidiava) mezza Italia.

Noto tra le altre cose che la Hera ha guadagnato ben 353 milioni di euro dalla gestione dei rifiuti a livello di Margine Operativo Lordo nel 2023 (pag. 75 bilancio pubblicato sul loro sito) con un incremento di 15 milioni di Euro rispetto al 2022. Ora ci fa piacere che la Hera incrementi i propri profitti ma tale trend dovrebbe andare, a mio avviso, di pari passo con una gestione virtuosa del tema rifiuti per i cittadini che pagano tasse comunali, Tari ecc

Basterebbe rimettere i bidoni per la plastica e la carta come era prima per esempio? Non mi sembra una soluzione difficile.

Inoltre suggerirei una campagna informativa massiccia nelle scuole e nei luoghi pubblici integrata magari con incentivi ai cittadini virtuosi…chiedendo ad Hera un piccolo contributo visti i lauti profitti.

La ringrazio in anticipo per un pronto riscontro in merito.

Buon lavoro.

Un cittadino deluso…

Mirko

PS: In allegato una foto desolante della zona dove abito una sera prima del ritiro dei tanti rifiuti buttati a terra