'Medici sospesi: legittima richiesta, ma critiche di Giovanardi senza basi'

ho letto con interesse l’articolo (qui) riguardante la richiesta del dottor Daniele Giovanardi all’Ordine dei Medici di Modena e la successiva risposta del presidente Carlo Curatola. Vorrei condividere alcune riflessioni in merito.Senza dubbio, la trasparenza è un valore fondamentale, soprattutto in situazioni delicate come quella della pandemia, quando le decisioni prese hanno avuto un impatto significativo sulla vita e sulla professione di molti medici. Ritengo che la richiesta di Giovanardi di ottenere i dati sui medici sospesi possa essere legittima, specialmente se tali informazioni erano disponibili in passato e sono di pubblico interesse.Tuttavia, ho notato che Giovanardi, pur avanzando critiche forti e polemiche, non ha fornito alcun dato scientifico a supporto delle sue affermazioni, soprattutto riguardo alla presunta mancanza di basi scientifiche per l’obbligo vaccinale.

In un dibattito così complesso e divisivo, penso che sia fondamentale presentare argomentazioni basate su evidenze scientifiche verificabili, non solo su opinioni personali. La forza di una critica non risiede solo nel tono polemico, ma anche nella solidità dei dati a sostegno.

Sarebbe interessante, per dare un quadro più completo ai lettori, poter approfondire la questione con contributi di esperti scientifici o dati ufficiali che chiariscano i punti sollevati da Giovanardi. Credo che un’informazione equilibrata e rigorosa sia essenziale per affrontare temi così delicati, soprattutto in un periodo in cui la fiducia nelle istituzioni sanitarie è cruciale.

La ringrazio per l’attenzione e per il suo continuo impegno nel fornire informazioni utili alla cittadinanza.

Lettera firmata