Rifiuti, problemi non sono solo a Pasqua. Ecco la Modena targata Hera

Egregio Direttore, magari fosse così solo a Pasqua... io rimpiango i tempi della Amcm, quando addirittura passava il camion per il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti...Non è solo la raccolta dei bidoni che sono stati ridotti drasticamente e si vedono le conseguenze su tutta la via Emilia Est ( qui l'articolo pubblicato da La Pressa questa mattina ), ma anche la raccolta dei rifiuti dai cestini che manca in regolarità.Le mando alcune foto (mandate anche all'urp).Cordiali saluti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.