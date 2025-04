Castelfranco, mister Napolitano: 'Non è stato facile ma abbiamo portato la nave in porto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Maurizio Napolitano, allenatore di una Virtus Castelfranco che sta per chiudere il campionato a quota zero, fa il punto sulla stagione davvero travagliata: 'Credo che ora che siamo arrivati quasi in fondo, posso tranquillamente dire che abbiamo portato la nave in porto, cioè riuscendo a finire il campionato in una situazione però difficile con una parte della società, ma non mi riferisco al presidente Di Cosmo e al ds Ganassi che mi hanno sempre appoggiato, non dalla mia parte. Non ho mai avuto a disposizione 11 giocatori durante la settimana per preparare la partita (a volte ci siamo trovati anche in 6...), anche perché avremmo sempre avuto bisogno di almeno 5/6 giocatori della juniores, che venivano convocati solo il sabato sera. La conseguenza era che non erano in condizione di giocare o data la loro giovane età si erano impegnati per la loro vita privata. La presenza dei giovani purtroppo era necessaria in quanto la società (giustamente), dopo aver capito a dicembre che la retrocessione era ormai certa, per ridurre almeno i costi ha ceduto i giocatori con gli ingaggi più onerosi. Resta una sola partita al Ferrarini (con lo Scandiano ndr) che sarà per così dire una festa per aver terminato un campionato davvero pieno di difficoltà. Ringrazio per l'opportunità il presidente Di Cosmo e il direttore generale Ganassi perché comunque e stata un'esperienza'.

Matteo Pierotti