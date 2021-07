Collegio Garanzia Coni respinge il ricorso del Carpi: niente Serie C

Questa sera il Collegio di Garanzia del Coni ha bocciato il ricorso del Carpi Calcio dopo il no del Covisoc che aveva negato la concessione della licenza per la partecipazione al campionato di serie C.Bocciati i ricorsi anche di Chievo Verona (serie B), Novara, Sambenedettese, Casertana (Lega Pro). Accolto il ricorso solo della Paganese.Il Consiglio Federale della Figc, in programma domani riorganizzerà ufficialmente le presenze in serie B e C.'Il Carpi Fc 1909 prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni e annuncia l’intenzione di proseguire l’iter ricorsuale impugnando il verdetto presso il TAR del Lazio - si legge in una del Carpi in serata -. Una decisione motivata dalla volontà di tutelare i propri diritti, ribadendo di aver operato in linea con le normative vigenti al fine di completare l’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22'.