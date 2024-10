Dilettanti, cambi panchine: Lama 80 a Scarabelli, Carpine a Morellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Nella mattinata di oggi la Correggese ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico Claudio Gallicchio, arrivato sulla panchina biancorossa durante lo scorso campionato di Eccellenza. Arrivato alla Correggese durante la scorsa stagione mister Gallicchio ha guidato i biancorossi al secondo posto a pari punti con il Terre di Castelli durante il campionato 2023/24, perdendo poi la finale playoff proprio contro i modenesi. Confermato alla guida della squadra all’inizio di questo campionato dopo un’ottima seconda parte di stagione lo scorso anno, la Correggese ha superato da imbattuta il turno in Coppa Italia con tre vittorie in altrettante partite, mentre in campionato ha collezionato 1 vittoria e 6 pareggi nelle prime sette giornate. La Correggese ringrazia il tecnico Claudio Gallicchio per la professionalità e l’impegno quotidiano dimostrati ogni giorno fin dal primo momento in cui è arrivato sulla panchina biancorossa e gli augura le migliori fortune per il proseguimento della propria carriera.

Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo allenatore”. Il nuovo allenatore, dopo un casting durato quasi due giorni, sarà quasi sicuramente Ivano Rossi, ex Riese.

PROMOZIONE

La Bagnolese ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore mister Simone Silvestri. Per lui un inizio di stagione deludente con soli 6 punti conquistati in 7 partite. Il sostituto dovrebbe essere l'ex allenatore del Montecchio Andra Capanni.

PRIMA

Cambia l'allenatore il Lama 80. Nonostante il primo punto in campionato dopo 4 sconfitte in questo avvio di stagione, società e allenatore hanno deciso, consensualmente nella serata di lunedì, di interrompere il rapporto. Il nuovo allenatore sarà quasi sicuramente annunciato domani.

SECONDA

Primo cambio stagionale per le panchine dei dilettanti carpigiani: è già finita la stagione di mister Davide Buffagni alla guida della Carpine.



La società del presidente Francesco Bellentani ha ufficializzato la separazione di strade col tecnico: “Un ringraziamento a mister Davide Buffagni per tutto quello che ha fatto per questa società – recita la nota della Carpine –. È una scelta molto difficile perché per noi contano prima i valori umani e tu sei stato uno dei pochi allenatori ad averne. Se oggi la Carpine è una società migliore e se molti giocatori sono cresciuti è anche per merito tuo. Abbiamo condiviso 3 anni insieme con tanti successi e grandi soddisfazioni, il brutto del calcio è proprio questo, ma siamo sicuri che sarà un arrivederci. In bocca al lupo e grazie mister!', conclude la società giallorossa.

Buffagni paga l’inizio a rilento della sua Carpine, che ha collezionato solo 3 punti nelle prime cinque gare di campionato, conquistati nella vittoria del derby con l'Union Cabassi. Il nuovo allenatore sarà Sandro Morellini, già alla guida di San Prospero Correggio, nonché ex calciatore di Centese, Rolo, Lentigione, Fabbrico, Campagnola e Riese. La prima sfida che lo vedrà protagonista sarà domenica nel derby contro la Virtus Cibeno. Non la partita più facile per cominciare, vedremo se il cambio a sorpresa in casa Carpine porterà gli effetti desiderati già fra sei giorni.

Nelle foto Morellini e Scarabelli