Eccellenza, anche mister Napolitano non riesce ad evitare la sconfitta al Castelfranco

Il primo vero sussulto offensivo della partita giunge proprio in occasione dello 0-1. Tutto parte da Riccardo Ferrari, che cerca la via della rete calciando un'imperiosa punizione dal limite: la traiettoria sembra davvero vincente, ma Nicolosi abbassa la saracinesca e manda in angolo con un intervento magistrale. Proprio sugli immediati sviluppi del corner, battuto dallo stesso Riccardo Ferrari, Grillenzoni effettua un colpo di testa che manda la sfera a sbattere sul palo: la respinta del legno favorisce tuttavia Ceci, che al 24' si rivela lesto e abile nell'individuare il gol a stretto ridosso della porta biancogialla.

Passano dieci minuti, e la Virtus Castelfranco deve rinunciare a Simonetti: la partita dell'attaccante locale termina anzitempo, a causa di un problema muscolare. A seguire Arcetana in grande evidenza anche al 40', quando Caniparoli raccoglie l'efficace suggerimento di Bassoli per poi eseguire un rigore in movimento: il pallone termina alto sulla traversa.

Il definitivo 0-2 si concretizza quindi a inizio ripresa: nella circostanza, Pederzoli sferra un colpo di testa nel pieno dell'area modenese. Nicolosi intercetta la sfera, senza però riuscire a trattenerla: ne approfitta Messori, che non incontra esitazioni nel trovare lo spunto che vale il raddoppio. Al 13' l'ex biancogiallo Fiorentini va alla ricerca del tris con un pregevole tentativo rasoterra, ma stavolta l'estremo difensore locale si fa trovare attento. A seguire l'Arcetana amministra il vantaggio senza eccessivi affanni, e nel contempo non rinuncia affatto a costruire qualche ulteriore proiezione offensiva.



Nei tempi di recupero, la formazione della Via Emilia va vicina al gol della bandiera: in area biancoverde si viene a creare un'azione piuttosto movimentata, ma Fiorentini chiude il discorso salvando sulla linea.



Spogliatoi

'Lasciatemelo dire - sottolinea quindi Fabrizio Ganassi, direttore generale della Virtus Castelfranco - L'Arcetana è una realtà molto vivace e simpatica, che peraltro può contare su una squadra ben assortita e davvero ben allenata. Nulla da dire sulla nostra sconfitta: forse avremmo potuto limitare i danni perdendo solo per 0-1, ma in ogni caso i biancoverdi hanno legittimato la conquista dei 3 punti. Il gruppo allenato da Cristian Borghi è più squadra rispetto al nostro, e può contare su meccanismi di gioco che in questo momento sono maggiormente collaudati. Quanto a noi, inutile negare che la salvezza equivarrebbe a una vera e propria impresa: per ottenerla dovremmo centrare una sfilza di vittorie, una sequenza vincente che ora come ora è piuttosto distante dal contesto che ci riguarda. D'altronde, una cosa è certa: la società è composta da persone serie e competenti. In più, nessuno di noi ha la minima intenzione di demoralizzarsi in anticipo: né i dirigenti, né lo staff tecnico, né la squadra. Durante questa sosta natalizia, servirà una seria riflessione sulle strategie da attuare nel corso della fase discendente: magari cercando di risolvere l'emergenza inerente il reparto offensivo, che adesso è decimato da defezioni e infortuni. Intanto, oggi contro l'Arcetana abbiamo giocato a calcio: nonostante il risultato sfavorevole, siamo comunque riusciti a esprimere un'apprezzabile forza di carattere e una confortante intessitura di gioco. Doti da cui ripartire con assoluta decisione'.



Il tabellino

VIRTUS CASTELFRANCO - ARCETANA 0 - 2

RETI: 24'pt Ceci, 3'st Messori.

VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Ogunleye, Valcavi, Romanciuc, Matteo Ferrari, Amore, Gueye (dal 10'st Sanogo), Campani, Cusano (dal 25'st Cannas), Simonetti (dal 34'pt Corradi). A disp.: Gagliardi, El Hatimi, Ferri, Angelino, Tondelli, Toselli. Allenatore: Maurizio Napolitano.

ARCETANA: Giaroli, Ceci, Laamane (dal 1'st Pederzoli), Poligani (dal 30'st Kashari), Brevini (dal 35'st Pacella), Fiorentini, Ferrari R., Bassoli, Puglisi (dal 15'st Elatachi), Caniparoli (dal 1'st Messori), Grillenzoni. A disp.: Cammarota, Teocoli, Mattia Ferrari, Pagliani. Allenatore: Cristian Borghi.

ARBITRO: Ghirardi di Ravenna (assistenti Merloni e sig.ra Spani di Ravenna).

NOTE: spettatori 200 circa. Ammonito Romanciuc (V).

Matteo Pierotti