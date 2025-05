Eccellenza, presidente Terre di Castelli Ali Aden: 'La società cresce, 700 tesserati'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Con la promozione in Serie D della Correggese, grazie alla vittoria per 2-1 nello spareggio del Nibbiano&Valtidone, e la retrocessione di Gotico Garibaldina, Colorno, Sporting Scandiano e Castelfranco si è concluso ufficialmente il campionato di Eccellenza, con Nibbiano e Vianese che si affronteranno nei playoff per decidere chi si qualificherà agli spareggi nazionali. Terre di Castelli 1907 ha chiuso la sua stagione al quinto posto con 59 punti, troppo lontana dalle prime tre per poter disputare i playoff e dalle aspettative della vigilia, mentre la Juniores Elite non è riuscita a riconfermare il titolo regionale conquistato lo scorso anno, sconfitta in una rocambolesca semifinale con tante polemiche dalla Correggese. Per Terre di Castelli 1907 è già tempo di pensare alla prossima stagione. Abbiamo chiesto al presidente Ali Abdi Aden di svelarci in anticipo obiettivi e programmi per il futuro.

'In primo luogo – dice Ali Abdi Aden, presidente di Terre di Castelli 1907 – voglio complimentarmi con la Correggese per la promozione in Serie D e, altresì, fare i migliori auguri a Nibbiano e Vianese per i playoff. Quest’anno hanno fatto meglio di noi e meritano i risultati che hanno conseguito. Noi, però, siamo pronti a riprovarci nella prossima stagione. Dopo aver mancato la Serie D, lo scorso anno, agli spareggi nazionali, eliminati immeritatamente ai rigori dal Giulianova, non siamo riusciti a trovare la giusta continuità di risultati, ma non abbiamo fretta. Una stagione storta può capitare ma il nostro ambizioso progetto prosegue e, anzi, sarà rilanciato'.'Maurizio è stato il nostro tecnico per due anni e ha fatto benissimo.

Ci ha portato a vincere la Coppa Italia di Eccellenza e a un passo dalla Serie D, se consideriamo anche la prima stagione a Castelvetro, era da tre anni con noi. Lo ringraziamo sinceramente per il lavoro svolto con passione, professionalità, impegno e risultati sportivi di grande valore per la nostra giovane società e gli facciamo un grande in bocca al lupo per le sue prossime sfide professionali, con la certezza che resterà per sempre parte della nostra famiglia sportiva. Noi siamo già al lavoro per costruire una nuova squadra forte e competitiva, con cui continuare il percorso di crescita intrapreso dalla nostra giovane società'.'Siamo riusciti a mettere insieme le migliori esperienze calcistiche di Vignola, Castelvetro e Marano. Abbiamo quattro società che lavorano insieme in un unico progetto sportivo, con la possibilità di far fare calcio al massimo livello dilettantistico a tutti i ragazzi del territorio. I più forti possono aspirare a giocare per 1907, nella Juniores Elite o addirittura in Eccellenza, per gli altri abbiamo la collaborazione costante con Maranese e Academy con la possibilità di fare la Juniores Regionale o giocare in Seconda e Terza categoria. Mai come in questo caso sono i numeri a dire la verità sulla riuscita del progetto: abbiamo più di 700 tesserati e ogni giorno gli impianti di Vignola, Poggio e Caduti di Superga, Castelvetro e Marano sono pieni di giovani che si dedicano alla loro passione'.'Sul piano sportivo, quando non si vince, si può sempre migliorare, auspichiamo che la stagione di possa chiudere con la vittoria nella finale di Fossil League degli Allievi U17 dell’Academy e con un buon risultato nei playoff di Terza Categoria, ma è soprattutto sul lato dell’impiantistica che vogliamo investire nei prossimi anni. Stiamo parlando con i comuni di Castelvetro e Marano per intervenire sul centro sportivo Venturelli e sul Fornacione di Marano e lo stesso intendiamo fare a Vignola al Caduti di Superga, dove però il vincolo della Soprintendenza ai beni architettonici complica non poco le cose'.'Accogliamo con rispetto la nascita di una nuova realtà sportiva, vorrei però precisare che questa nuova società non è la stessa Vignolese 1907 che ho guidato sino a due anni fa, quando abbiamo deciso di dare vita al progetto Terre di Castelli, né sul piano giuridico né su quello storico. La matricola federale della Vignolese 1907 è quella che è rimasta in nostro possesso e che utilizziamo per giocare in Eccellenza; questa nuova società ha una matricola federale nuova e dovrà ripartire dalla Terza categoria. Fatta questa precisazione di natura societaria, sarà come sempre il campo a parlare'.