Terza categoria. Clamoroso, ritorna la Vignolese 1907

Torna la Vignolese 1907, la società più antica dei dilettanti dell'Emilia Romagna. Era in pratica sparita dopo la nascita del Terre di Castelli 1907, che della Vignolese ha solo l'anno di nascita, il 1907 appunto. Per il resto nulla, tant'è che il Terre di Castelli ha sempre giocato a Castelvetro, mentre al mitico Caduti di Superga di Vignola in questi due anni, i vignolesi (pochissimi) hanno potuto ammirare (si fa per dire) solo l'Academy Terre di Castelli di Terza. E la Vignolese, società gloriosa che tanti anni fa ha fatto anche la C, riparte proprio dalla Terza.

Ecco il comunicato che ci ha inviato un dirigente di questa nuova società, Roberto Clò, ex allenatore del Valsa e vignolese doc. “Un nuovo sogno prende forma a Vignola.

Con immensa emozione vi presentiamo il nostro nuovo progetto: la nascita di una società sportiva calcistica, costruita su fondamenta solide fatte di passione, amicizia e amore per il calcio. Spinti dal desiderio di riportare in vita la società cittadina, chiusa ormai da due anni, abbiamo deciso di unire le nostre forze per restituire a Vignola un punto di riferimento sportivo e umano. Questa scelta nasce da un legame profondo con il territorio: Vignola è casa. È qui che viviamo, lavoriamo, intrecciamo relazioni, condividiamo emozioni e sogni. È da qui che vogliamo ripartire. Crediamo nel potere dello sport come collante sociale, come strumento di crescita, come luogo di appartenenza. Vogliamo creare qualcosa che non sia solo una squadra, ma una vera famiglia, capace di coinvolgere giovani, famiglie, tifosi e tutti coloro che amano questa città. Abbiamo scelto lo stadio “Caduti di Superga” come cuore pulsante di questo progetto. E non vogliamo fermarci al presente: abbiamo l’ambizione di riqualificarlo completamente, renderlo più accogliente, funzionale e sicuro. Vogliamo un campo in erba sintetica che possa ospitare allenamenti e partite in ogni stagione, spogliatoi moderni, strutture adeguate, un ambiente degno della nostra comunità. A sostenere questo sogno sono con noi sponsor e attività del territorio, realtà che credono nei valori che ci guidano e che condividono con noi la voglia di costruire qualcosa di bello e duraturo. A chi ha creduto in noi fin dal primo giorno va il nostro più profondo grazie. A chi vorrà unirsi da oggi in poi, diciamo: benvenuti. Insieme possiamo davvero fare la differenza. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina per Vignola”.