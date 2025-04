Fusione San Felice-Medolla: interviene l'assessore Pianesani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sulla ventilata fusione tra le società calcistiche di Medolla e San Felice sul Panaro, interviene l’assessore allo Sport del Comune di San Felice Paolo Pianesani. 'Si sta parlando molto di questa possibile fusione – spiega Pianesani – come amministrazione comunale abbiamo il dovere di salvaguardare lo sport in generale, nel caso specifico il calcio. La funzionalità e la bellezza del nostro impianto sportivo, lo stadio “Bergamini', sono sotto gli occhi di tutti: non a caso sabato scorso abbiamo ospitato la finale di Coppa Italia regionale con oltre mille spettatori presenti. Se questa fusione ci sarà non lo decidono i Comuni coinvolti, ma le due società calcistiche e so per certo che si stanno confrontando con ottimo spirito di collaborazione, mettendo il potenziamento del settore giovanile in entrambi gli impianti sportivi di San Felice e Medolla al centro del progetto. Sebbene non coinvolta dalla possibile fusione, anche il Rivara, con la sua eccellente scuola calcio, gioca un ruolo importante in questa partita. Quello che è certo è lo sport sanfeliciano in generale rappresenta per il paese una realtà che garantisce un futuro alle giovani generazioni, che l'amministrazione intende tutelare e valorizzare. E lo dimostrano gli innumerevoli investimenti che abbiamo di recente affrontato'.

Matteo Pierotti