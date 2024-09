Il Cittadella vince a Riccione: decide Guidone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul finire del primo tempo, la formazione di Salmi può usufruire di un calcio d’angolo, Marchetti dalla bandierina, Kimi smanaccia e allontana.

Dopo un minuto di recupero, l’arbitro pone fine al primo tempo tra United Riccione e Cittadella Vis Modena con gli ospiti in avanti per 1-0. La seconda frazione inizia con il Cittadella che tiene in mano il pallino della manovra: bella combinazione tra Bertani e Guidone, l’ariete scaglia un gran tiro dal centro desta, conclusione che finisce fuori di poco. Si fa vedere lo United Riccione in avanti con un calcio d’angolo, Piga fa sua la sfera. Bella palla in profondità per Guidone, sponda per Bertani che calcia fuori. Punizione da zona interessante per il Citta, ancora Marchetti dalla mattonella, palla dritta tra le mani di Kiri. Dopo quattro minuti di recupero, termina a Cattolica, United Riccione - Cittadella Vis Modena 0-1.



UNITED RICCIONE 0CITTADELLA VIS MODENA 1Reti: 5’pt GuidoneUnited Riccione: Kiri, Fontana, Rossi, Barsotti (18’st Carbonara), Diambo, Ortolini, Cozzari (10’st Likaxhiu) , Bontempi, Ricozzi, Napolitano (10’st Mariani), Santoni. A disposizione: Bulgarelli, Vacca, Madonna, Sollaku, D’Angelo, Mezzasoma. All. BeoniCittadella Vis Modena: Piga; Fontana (28’st Teresi), Aldrovandi,Sabotic, Sardella; Mora, Marchetti, Osuji (29’st Mandelli); Bertani (28’st Serra), Formato (39’st Sala), Guidone (47’st Truffelli). A disposizione: Albieri, Pezzani, Carretti, Martey. All. SalmiArbitro: Senes di CagliariAmmoniti: Barsotti, Mora, GuidoneNote: 1 minuto di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo