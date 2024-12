Il Cittadella Vis Modena cade in trasferta. Il Tuttocuoio segna al 91'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Inizia la ripresa ed inizia a piovere copiosamente, il Tuttocuoio ci prova dalla distanza, palla abbondantemente fuori. Sansaro tenta dal limite, out. Ancora il 20 della squadra di casa tenta la conclusione dai trenta metri, tiro che termina fuori. Bella combinazione per il Cittadella, sponda di Guidone, si avventa Sala che calcia di prima intenzione, tiro che esce di poco a fil di palo. Calcio d’angolo per il Cittadella, la retroguardia toscana respinge. Russo entra in area di rigore del Citta, prova il tiro, diagonale che va sul fondo. Quando il match sembra decorrere fino alla fine sullo 0-0, ecco la doccia gelata per il Cittadella. Arriva il gol della squadra di casa con Cesari che batte Piga con un tiro da fuori sigla l’1-0.



TUTTOCUOIO - CITTADELLA VIS MODENA 1-0Reti: 46’ st CesariTuttocuoio: Carcani, Moretti, Cesari, Veron, Benricetti (1’st Boiga), Fino, Di Natale, Russo, Sansaro, Bardini, Centonze (30’st Chiti). A disposizione: Dainelli, Haka, Renda, Severi, Fischella, Chiti. All. FiricanoCittadella Vis Modena: Piga, Manzotti (6’st Sala), Serra, Formato, Marchetti (47’st Rovatti), Sabotic, Guidone, Carretti, Caesar Tesa (49’st Orlandi), Bertani (14’st Teresi), Martey (28’st Sardella). A disposizione: Rosa, Gandolfi, Andreotti, Mata. All. GoriArbitro: Scarpati di Formia Ammoniti: Formato, Caesar Tesa, MorettiNote: Pioggia battente, 1 minuto di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo