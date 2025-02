Il giudice sportivo ribalta il risultato: Cittadella 3 a 0 sul Prato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Adesso è anche ufficiale: Cittadella-Zenith Prato finita sul campo 0-3, diventa ora 3-0 a tavolino perché i toscani hanno impiegato un giocatore, Samuele Tempestini, che non era tesserato (pazzesco). Ora dovrebbe arrivare anche la penalizzazione di 14 punti (1 punto per ogni partita giocata da Tempestini), che condannerebbe la formazione toscana a una retrocessione pressochè scontata. La Zenith ha già annunciato ricorso (“è tutto in mano all'avvocato Chiacchio”, ci ha risposto ieri il vicepresidente Enrico Cammelli) e forse ha anche qualche speranza visto che il caso non è molto chiaro. C'è infatti da capire, come sostiene il giudice, se la Lega nazionale dilettanti abbia effettivamente segnalato alla Zenith, il 10 dicembre scorso, che Tempestini non era tesserato, altrimenti non si spiega l'impiego del giocatore nelle successiva gare, compresa quella contro la Cittadella.

Matteo Pierotti