Il Modena ribalta lo svantaggio e torna alla vittoria: 3-1 all'Arezzo

Tre punti che servono a difendere l'importante quarta posizione in classifica, mantenendo la distanza di sicurezza dal Feralpi Salò. Un Modena che torna alla vittoria con carattere, allo stadio Braglia. Chiudendo in vantaggio di 3 reti a una una gara, contro l'Arezzo, iniziata male. Con il primo gol degli ospiti, al 21'. Ma i gialloblù non si arrendono, alzano subito la testa e attaccano. E' di Zaro la rete che dopo 6 minuti segna l'inizio del ribaltamento della partita e suona la carica di un Modena che lancia Gerli e Sodinha che nel secondo tempo chiudono in sequenza la gara.