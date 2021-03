Modena, ora l'obiettivo è non perdere il quarto posto

Un gol nei minuti di recupero condanna il Modena che esce sconfitto dal Recchioni di Fermo per 1 a 0. Gialli alla quarta sconfitta consecutiva nelle ultime 4 trasferte, con 9 reti subite e zero segnate, numeri impietosi che al momento certificano una fase certamente negativa, involutiva, che la squadra sta vivendo.E’ anche vero che al Braglia, nella gara precedente, il Modena aveva ottenuto tre punti battendo il Cesena con un gol nei minuti di recupero; e con un gol nei minuti di recupero è stato battuto dalla Fermana; chi di recupero ferisce, di recupero perisce.Battute a parte, entrambe le gare al 90esimo si erano chiuse sul pareggio e dunque il Modena avrebbe totalizzato complessivamente due punti; vincendone una, i punti conquistati nelle ultime due gare sono invece 3, dunque superiori a due eventuali pareggi.Ma le statistiche dicono anche altro. Il Modena nelle ultime 8 partite ha fatto solo 10 punti, un po’ pochi; se in casa tutto sommato il ruolino di marcia è più o meno in linea con le aspettative, mancano invece clamorosamente i punti in trasferta, ad oggi l’unico vero appunto che si può muovere alla squadra.Al di là di come sono maturate, le sconfitte di Perugia, di Carpi e di Bolzano ci possono anche stare, un po’ perchè sono o scontri diretti o gare particolari dove non sempre vince il favorito sulla carta; un po’ perchè l’importanza della posta in palio può giocare brutti scherzi dal punto di vista della gestione emotiva della partita .Al momento i due maggiori passi falsi del Modena sono rappresentati dalle due trasferte di Pesaro (gialli sconfitti 1 a 0), e di Ravenna (pareggio per 0 a 0); due gare che sulla carta valevano sei punti, dato che gli avversari erano ampiamente alla portata, ma nelle quali il Modena ha raccolto solo un punto, uscendone con un saldo negativo di 5 punti; sommando questi 5 punti alla classifica attuale, il Modena sarebbe ampiamente in lotta per il terzo posto (che sarebbe a 1 solo punto) e per il secondo posto (che sarebbe a soli 3 punti.Tuttavia con i “se” e con i “ma” non si fanno risultati; contano solo il verdetto del campo e la classifica; numeri alla mano, il Modena deve cominciare a lottare per non perdere il quarto posto che consentirebbe di saltare un turno preliminare dei playoff; magari puntando ad essere la migliore delle quarte dei tre gironi, piazzamento che addirittura farebbe saltare due turni preliminari dei playoff consentendo l’accesso direttamente alla fase finale degli spareggi promozione.