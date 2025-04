Promozione, il Castelfranco potrebbe cambiare padrone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Virtus Castelfranco potrebbe cambiare proprietà. Potrebbe perché per ora il presidente Diego Di Cosmo non ha trovato ancora un accordo con un gruppo di modenesi “capeggiato” dall'ex allenatore (e giocatore) del Modena Mauro Melotti. Due incontri finora andati a vuoto perché non si è trovata la cosa più importante, ovvero l'intesa economica, ma anche perché da parte di Di Cosmo non c'è poi tutta questa volontà di passare la mano. Un' “idea” nata più che altro dal vicepresidente Claudio Trebbi che stanco di questa situazione precaria ormai da due anni e non più in sintonia con Di Cosmo, avrebbe chiesto un aiuto a questo nuovo gruppo. Di Cosmo è al timone del Castelfranco dal luglio del 2022, quando lo rilevò dalla famiglia Chezzi: dopo due ottime stagioni di Eccellenza (4° e 5° posto), quest’anno i biancogialli hanno battuto ogni record negativo del massimo campionato regionale e sono ancora a zero punti dopo 32 giornate.

Matteo Pierotti